Claudio Baglioni-Gianni Morandi, i Capitani Coraggiosi presentano lo show

Gianni Morandi e Claudio Baglioni insieme per 10 serate a settembre, al Foro Italico di Roma. I "Capitani coraggiosi" sono pronti a partire per questa nuova avventura che hanno presentato in diretta streaming. Durante la conferenza stampa i due artisti hanno fatto sentire per la prima volta il loro duetto inedito del nuovo brano "Capitani Coraggiosi": "Suggelliamo così il nostro incontro".

Morandi e Baglioni hanno regalato una anteprima di quello che vedremo al Foro Italico dal 10 al 22 settembre e hanno raccontato come è nato il progetto: "Da anni gli chiedo una canzone e finalmente si è deciso a scriverla", ha detto ironicamente Gianni.



"La prima volta che ci siamo incontrati è stato nel 1969, davanti a un buffet, dopo un concerto Gianni mi ha detto 'Signora Lia (riferendosi alla canzone, ndr) a me la cosa non mi andava giù tanto...'. Da allora i nostri incontri si sono susseguiti, fino a sei mesi fa quando dopo un mio concerto a Bologna ho detto a Morandi che era arrivato il momento di realizzare la nostra collaborazione".



Una collaborazione che non si sa ancora se sfocerà in un progetto televisivo e discografico: "Le proposte ci sono ma ci stiamo muovendo per gradi, registreremo tutto, poi si vedrà", dicono in coro. Morandi e Baglioni nel corso della conferenza hanno scherzato più volte sull'"unione": "Ci stiamo conoscendo, giorno dopo giorno scopriamo che ci sono delle cose da amalgamare del nostro carattere, ma ci sono anche una serie di affinità, Gianni è più di istinto, io sono riflessivo - ha detto Claudio - e poi c'è il problema della durata delle canzoni, quelle di Gianni durano meno di una introduzione delle mie...".