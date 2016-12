2 dicembre 2014 Claudio Baglioni e la folle corsa di "ConVoi": "Il tour più lungo della mia carriera" Il cantautore chiuderà in bellezza a Milano con la doppia data il 16 e il 17 dicembre al MediolanumForum Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:33 - Claudio Baglioni torna live con "ConVoi ReTour": "E' stato il tour più lungo della mia carriera e questo è curioso perché nella seconda parte della carriera si sceglie di stare un po' in disparte. - spiega a Tgcom24 - Questa corsa meravigliosa e forsennata metterà a segno ben 65 concerti totali. Lo show è un cantiere che ogni sera viene rivestito di emozioni e addobbi nuovi". Doppia data di chiusura a Milano il 16 e il 17 dicembre.

La prima parte del progetto live di Claudio Baglioni ha preso il via all’inizio del 2014 e dopo una breve pausa, il cantiere è ripartito con il ConVoi ReTour lo scorso ottobre da Bruxelles. Un gran finale il 17 dicembre a Milano per Claudio Baglioni, che insieme al suo super-gruppo di 13 polistrumentisti e l'intera squadra di 90 carovanieri, concluderà insieme al suo pubblico un viaggio che dura da quasi un anno.



E dopo cosa accadrà nella carriera del cantautore? "Riprendo il mio mestiere di compositore. Nei mesi scorsi avevo detto che avevo accumulato tanto materiale di inediti. Mi rimetterò a chiudere alcuni brani e a definirne altri. Insomma ritorno in quella fase preparatoria di un altro progetto".



Ecco le date del tour di dicembre: 3 Montecatini Terme (PT) - PalaTerme; 4 Firenze (FI) - Nelson Mandela Forum; 6 Acireale (CT) - Palasport; 7 Ragusa (RG) – Pala Minardi; 9 Catanzaro (CZ) - Palagallo; 10 Potenza (PZ) - Palabasento; 12 Perugia (PG) - Pala Evangelisti; 13 Pesaro (PU) - Adriatic Arena; 16 Milano - Mediolanum Forum e 17 Milano – Mediolanum Forum