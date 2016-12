Claudio Baglioni e Gianni Morandi: i Capitani Coraggiosi in vetta alla classifica

"Non ci si abitua mai abbastanza all'emozione di essere al numero uno. Grazie Claudio" aggiunge invece Morandi. L'album è stato realizzato durante le serate al Foro Italico di Roma ed è un vero e proprio viaggio musicale tra passato, presente e futuro, dei due artisti e quindi della musica italiana. Il tutto impreziosito da esecuzioni e sonorità di una straordinaria band di 21 polistrumentisti. Le date romane sono state solo il preludio al tour che ha già raccolto 20 sold out.



L'album è disponibile in tre diverse edizioni: classica (doppio cd live), deluxe (doppio cd live, album di prove in studio, dvd "Oltre la pioggia" (backstage dello speciale, video ufficiale del singolo Capitani Coraggiosi e clip inedite) e in vinile per gli appassionati di suoni e formati vintage contenente gli album live e l'album delle prove in studio.