Claudio Baglioni e Gianni Morandi: 10 concerti insieme a Roma

21:24 - La coppia che non ti aspetti. Gianni Morandi e Claudio Baglioni saranno i protagonisti di 10 concerti speciali al Centrale del Foro Italico di Roma. L'appuntamento è per settembre, dasl 10 al 22. I due cantanti hanno annunciato il progetto sulle rispettive pagine Facebook. Nei giorni scorsi entrambi avevano raccontato di un loro incontro ma l'annuncio del concerto in coppia è arrivato a sorpresa. I biglietti saranno messi in vendita dal 28 marzo.

Un primo indizio lo aveva lanciato Morandi, domani sempre su Facebook, con una foto con scritto i loro due nomi e la frase "capitani coraggiosi", ma ancora era impossibile indovinare a cosa si riferisse. Il riserbo sul progetto è calato subito dopo l'annuncio e così entrambi hanno commentato. "Si dice sempre: prima o poi lo faremo. Mentre si sa che non si farà mai. Poi succede che si fa per davvero. La musica è un gioco serio. Farla insieme è un mestiere leggero", scrive Baglioni.



Per Morandi, invece, "non si finisce mai di giocare, suonare, cantare. Non si finisce mai di sognare un'avventura nuova. Di cercare un posto dove dobbiamo ancora andare".