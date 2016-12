16 maggio 2016 10:18 Claudio Baglioni, 65 anni di musica e successi I suoi successi immortali come "Questo Piccolo Grande Amore", "La vita è adesso", "Strada facendo" e "Amore bello" hanno fatto innamorare intere generazioni

Auguri a Claudio Baglioni, che il 16 maggio spegne 65 candeline. I suoi successi immortali "Questo Piccolo Grande Amore", "La vita è adesso", "Strada facendo" e "Amore bello" hanno fatto innamorare intere generazioni. Non solo tv nella sua carriera, ma anche programmi tv come "Anima mia" e "L'ultimo valzer". In mezzo tanti varietà e la sua ultima avventura discografica "Capitani coraggiosi", in coppia con l'amico Gianni Morandi.

Nacque a Roma il 16 maggio 1951, nel quartiere di Centocelle, e appena 14enne si fece già notare in un concorso locale di voci nuove. Nel 1969, grazie alle sue prime canzoni "Signora Lia" e "Interludio", ottenne il suo primo contratto discografico, con la RCA. L'anno successivo uscì l'album di debutto intitolato semplicemente "Claudio Baglioni", mentre due anni più tardi curò la colonna sonora del film "Fratello Sole e Sorella Luna" di Franco Zeffirelli. Ma è il 1972 che lo consacrò grazie a "Questo piccolo grande", uno dei brani maggiormente venduti nella storia della discografia italiana.



Nel 1978 passò alla CBS (che nel 1989 diventerà Sony) e nel 1981 pubblicò l'album "Strada facendo", con la hit "Avrai". Nel 1985 Baglioni salì sul palco di Sanremo per ritirare il premio per la canzone del secolo assegnato dal pubblico italiano a "Questo piccolo grande amore". L'album successivo "La vita è adesso" (1985) resistette per ben 18 mesi nelle classifiche, arrivando a vendere 1.2 milioni di copie.



