16 novembre 2017 14:26 Claudia Zanella, la moglie di Brizzi e quel ruolo "premonitore" La moglie e il regista si sono conosciuti sul set di "Pazze di me", dove lei interpretava una femminista molto dura con gli uomini

Nella vicenda che ha coinvolto Fausto Brizzi, accusato da più parti di molestie sessuali, un ruolo importante e delicato lo sta vivendo la moglie del regista, l'attrice Claudia Zanella. Dopo giorni di silenzio è scesa in campo con una lettera aperta per difendere il marito e sottolineare come lei stessa, e sua figlia, siano vittime della bufera mediatica che si è scatenata in questi giorni.

Per uno strano caso del destino la scintilla tra Fausto Brizzi e la Zanella è scoppiata nel 2012, sul set di "Pazze di me", il film del regista romano in cui l'attrice interpretava Veronica, una femminista tutta d'un pezzo e dalle posizioni intransigenti nei confronti degli uomini.