Claudia Koll dice addio a Laura Antonelli: "Noi ex dive eravamo unite dalla fede"

"Sono andata a cercare Laura nella parrocchia di Ladispoli, dove abitava, per portarle il mio affetto e la forza di Cristo. Sentivo che avevamo molto in comune: entrambe ex attrici, belle, in un certo periodo della nostra vita avevamo incontrato Dio, la Fede". A ricordare, commossa, il suo rapporto con Laura Antonelli , è Claudia Koll, ex icona sexy anche lei e donna di fede nella seconda parte della sua vita.

"Laura soffriva molto fisicamente, soprattutto per il mal di schiena - aggiunge Koll - così feci in modo, mettendomi in contatto con le persone che la rappresentavano, di farle avere un letto adeguato. Volevo farle sentire che le volevo bene, portarle conforto. Credo che lei lo avesse capito. Così in un'altra visita le portai anche il calendario con le nostre opere e missioni in Africa".



"Avrei voluto fare di più, ma in quel momento cercavo di spronarla a uscire per testimoniare l'amore di Dio, che come me aveva incontrato sulla sua strada" continua l'ex attrice nella telefonata all'Ansa "Un giorno mi chiamò dicendomi che aveva concesso una piccola intervista e io ne fui felice. Era una piccola cosa, ma un progresso. Io potevo comprenderla, le volevo bene, non la dimenticherò nelle mie preghiere".