Claudia Cardinale, la "ragazza con la valigia" prima perde la valigia, poi la ritrova

Imprevisto per Claudia Cardinale all'arrivo all'aeroporto di Bologna con un volo da Parigi. L'antidiva del cinema italiano, attrice nel cult "La ragazza con la valigia", ha proprio perso il suo bagaglio, andato smarrito con quello di altri passeggeri. La valigia è stata poi trovata in un secondo momento proprio all'aeroporto di Parigi, così come ha fatto sapere lo staff della Cardinale, in mezzo ad altre centinaia che si erano perse.