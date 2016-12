5 novembre 2014 Civica Scuola di Cinema, nuova sede a Milano con workshop e grande festa I corsi per filmaker, registi, videoreporter e per tutti i lavori legati al Grande Schermo si trasferiscono alla ex Manifattura Tabacchi: inaugurazione il 10 novembre con tanto di workshop gratuiti con i docenti della scuola Tweet google 0 Invia ad un amico

17:17 - La Civica Scuola di Cinema di Milano è un punto di riferimento importantissimo per chiunque in Italia voglia lavorare nell'industria cinematografica. Ora, completata la ristrutturazione, si trasferisce alla ex Manifattura Tabacchi di viale Fulvio Testi a Milano con una sede dove sono allestiti set cinematografici e studi audiovisivi ad hoc con le più moderne tecnologie e la altissima preparazione dei docenti di sempre. Il 10 novembre si terrà una grande festa di inaugurazione aperta a tutti. Assolutamente da non perdere i workshop sul cinema tenuti dagli insegnanti, completamente gratuiti. Basta iscriversi andando sulla pagina Facebook oppure via Eventbrite

Si inizia alle 11.00 con “Fare Cinema: perché? -­‐ Conversazione con i protagonisti del cinema”: un produttore, un regista, un attore, un distributore, un direttore di festival si confronteranno con gli studenti del primo anno raccontando la loro esperienza. Modera l'incontro Mauro Gervasini, direttore di Film Tv. Dopo il tradizionale taglio del nastro da parte del Sindaco Giuliano Pisapia alle 14.30, il pomeriggio prevede proiezioni, workshop e tour guidati per scoprire gli spazi e le potenzialità della nuova sede. II Dj set, a cura di Stefano Breda "Mastermind" concluderà la giornata.

Ecco l'elenco dei workshop ore 15.30 e 17

CREATIVO SARAI TU!

Mini workshop sul brainstorming per un’idea pubblicitaria

Un percorso divertente e interessante per risvegliare la creatività che c'è in ognuno di noi e scoprire come allenare la mente e trovare soluzioni sorprendenti e inaspettate.

Arianna Pregagnoli e Carlotta Tessarolo – docenti del corso di Sceneggiatura, pubblicitarie

DALLA MACCHINA DA PRESA AL CELLULARE

C’era una volta la pellicola…

Oggi, con il perfezionamento della tecnologia, molti strumenti offrono immagini stupefacenti in alta definizione. Consigli e suggerimenti per districarsi nel mondo della ripresa digitale.

Luca Sabbioni – docente dei corsi di Ripresa, filmmaker e direttore della fotografia

LA “PAROLA” AL SUONO

Il suono come entità creativa in relazione alle immagini

Analisi di estratti di video di particolare interesse dal punto di vista del Suono, inteso come musica, rumore, parola, silenzio. Laboratorio esplorativo sulla forza del suono coniugato all’immagine.

Massimo Mariani – docente del corso di Post produzione audio e broadcast, musicista

NELLA T-SHIRT DELLA CIVICA!

Laboratorio di pixillation

Produzione di un corto con la tecnica della pixillation. Indosseremo la T-shirt della Civica Scuola di Cinema e, animati in stop-motion, otterremo un risultato dal tono surreale e divertente.

Guido Orlandi e Ramona Mismetti – docenti del corso di Animazione, illustratori

LA CIVICA SCUOLA DI CINEMA HA CAMBIATO SET!

Visite guidate della nuova sede - ore 16-17-18