Cinquanta sfumature stuzzica il pubblico con piccanti anticipazioni

12:25 - "Cinquanta sfumature di grigio" si prepara a sbarcare in sala. Nei cinema italiani uscirà il 12 febbraio, ma nel frattempo Anastasia Steele (Dakota Johnson) e Christian Grey (Jamie Dornan) continuano a stuzzicare le fantasie del pubblico. Durante il Superbowl è stata infatti proiettata una nuova clip di trenta secondi, che mostra la coppia travolta dalla passione in ascensore e davanti alla stanza dei piaceri.

"Cinquanta sfumature di grigio" è pronto ad accendere la passione in migliaia di coppie in tutto il mondo, ma Dakota non porterà mamma Melanie Griffith al cinema. "Non voglio che la mia famiglia lo veda perché è inappropriato" ha dichiarato al magazine Glamour "Nemmeno gli amici di mio fratello, con i quali sono cresciuta. C'è una parte di me che vorrebbe che proprio nessuno vedesse il film".

Nei panni di Anastasia Steele ha infatti dovuto affrontare scene molto spinte, tanto che altre attrici prima di lei avevano rifiutato il ruolo una volta letta la sceneggiatura. Per prepararsi alla parte la Johnson non ha frequentato gli ambienti sadomaso, come ha invece fatto il collega Jamie Dornan, ma si è lasciata guidare dall'istinto perché "all'inizio ho dovuto creare un po' di distanza tra me e da quel mondo, perché volevo che le reazioni di Ana a certe pratiche apparissero sincere e reali".