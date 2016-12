26 gennaio 2015 Cinquanta sfumature di grigio, anche la colonna sonora è sexy... Il video di "Earned It", cantata da Weeknd, è decisamente esplicito: diretto dallo stesso regista del film e con Dakota Johnson in versione bondage Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:41 - Se il buongiorno si vede dal mattino. Il film "Cinquanta sfumature di grigio" uscirà solo il 14 febbraio ma, dopo il trailer, a far capire di che pasta sarà fatto ci pensa anche la colonna sonora. La canzone "Earned It", interpretata da Weeknd, è infatti accompagnata da un video decisamente esplicito diretto da Sam Taylor-Johnson, lo stesso regista del film. E tra le varie nudità appare Dakota Johnson già in versione bondage...

Una bella sospensione shibari, nella quale l'attrice, che nel film interpreta Anastasia Steel, sembra essere particolarmente a proprio agio. Insomma, l'allenamento fatto sul set ha evidentemente portato una certa dimestichezza alla Johnson per quanto riguarda il bondage.