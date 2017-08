Cinema, morto l'attore Haruo Nakajima: ha animato il primo Godzilla

L'attore giapponese Haruo Nakajima , noto soprattutto per aver interpretato il primo Godzilla , è morto all'età di 88 anni. Ricoverato dal mese di luglio, è stato stroncato il 7 agosto da una polmonite. Prima stuntman in diversi film sui samurai, Nakajima ha poi indossato il costume del "dinosauro atomico" dal 1954 e per dodici pellicole , fino al 1972 .

Haruo Nakajima si era ormai ritirato dalle scene dal 1973, quando ha interpretato l'autista del presidente del Giappone nel film "Tidal Wave". Negli anni precedenti, l'attore ha letteralmente vestito i panni di Godzilla dal 1954 (in "Godzilla", diretto da Ishirō Honda) al 1972 (in "Godzilla contro i giganti", diretto da Jun Fukuda), per un totale di 12 pellicole in 18 anni. Nel 1954 ha avuto una parte anche ne "I sette samurai", film cult diretto da Akira Kurosawa.