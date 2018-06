Cinema, morta a 90 anni Eunice Gayson: fu la prima "Bond Girl"

E' morta a 90 anni l'attrice britannica Eunice Gayson, meglio conosciuta come la prima "Bond Girl" della serie del più glamour 007 di Sua Maestà. Lo riferisce la Bbc. La Gayson interpretò il ruolo di Sylvia Trench al fianco di Sean Connery nel primo film della saga, Dr No, nel 1962. Nata nel Surrey nel 1928, fu l'unica "Bond Girl" a partecipare a due film della serie.

L'attrice contribuì alla nascita del più famoso slogan della spia: "Bond, James Bond". La stessa attrice lo racconta. Sul set di una partita a carte in un casino, al momento delle presentazioni, Connery avrebbe dovuto dire 'il mio nome è Bond, James Bond', ma sbagliò diverse volte dicendo "Sean Bond" o "James Connery". Così la Gayson, su suggerimento del regista, portò via il collega per un drink e riuscì a calmarlo, e la scena venne girata.