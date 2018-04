Cinema in lutto, è morto il regista premio Oscar Milos Forman

Il regista ceco Milos Forman è morto all'età di 86 anni nel Connecticut . Lo ha comunicato all'agenzia Ctk la moglie, Martina Formanova . Forman è deceduto il 13 aprile dopo una breve malattia. "Se ne è andato tranquillo, circondato dalla famiglia", ha detto la consorte. Ha conosciuto la fama sopratutto per i film girati da emigrato in America, come " Qualcuno volò sul nido del cuculo " e " Amadeus ", grazie a cui ha vinto due Oscar come miglior regista.

Nato nel 1932 a Caslav, nella Boemia Centrale, in una famiglia di insegnanti, ha perso entrambi i genitori per mano dei nazisti. La sua carriera nel mondo dello spettacolo comincia con il teatro e la televisione, per poi approdare al cinema negli anni '60 e diventare uno dei membri di spicco della cosiddetta "nouvelle vague" contro il regime comunista.



Nel 1967, l'anno prima dell'occupazione sovietica della Cecoslovacchia che segna la fine della Primavera di Praga, Forman si trasferisce a New York. Dopo anni non facili, la prima regia importante la firma nel 1971 con "Taking Off" per cui si aggiudica il "Gran premio della giuria" al Festival di Cannes.



Poi, nel 1974, il giovane attore Michael Douglas insieme al produttore indipendente Saul Zaentz gli offrono di adattare cinematograficamente il romanzo di Ken Kesey "Qualcuno volò sul nido del cuculo". Grazie anche alla magistrale interpretazione di Jack Nicholson, la pellicola l'anno successivo gli permette di conquistare gli Oscar in tutte le categorie più importanti.



Nel 1979 firma un altro grande successo col musical "Hair", poi nel 1982 gira "Amadeus". Per girare il film Forman torna per un breve periodo nel Paese d'origine, dove non aveva piu' ottenuto il permesso di ingresso, anche se le riprese vengono sorvegliate dalla polizia segreta. La pellicola riceve ben 11 nomination agli Oscar e ne porta a casa 8.



Nel 1996 invece Forman fa discutere per il film "Larry Flynt - oltre lo scandalo", storia del noto pornografo miliardario, che gli vale il Golden Globe. Il suo ultimo film da regista è datato 2006, "L'ultimo inquisitore". Nel 2009 gira ancora "Una passeggiata ben pagata", registrazione di una commedia musicale realizzata da Forman per il Teatro nazionale di Praga.