Cinema, è morto a 77 anni Michael Parks: attore amato da Tarantino

E' morto a Los Angeles all'età di 77 anni l'attore Michael Parks , noto e prolifico caratterista, tra i preferiti del regista Quentin Tarantino che lo volle in "Kill Bill". Lo si ricorda anche per il suo ruolo in "Dal tramonto all'alba" di Robert Rodriguez e in "Twin Peaks". La carriera di Parks è stata lunghissima, attraversando sei decenni di cinema e tv. Era anche un apprezzato cantante, con diversi album al suo attivo.

Nato in California, precisamente a Corona, Parks cominciò la sua carriera professionale nel mondo della televisione, recitando in serie come "Then came Bronson". Il suo percorso è stato caratterizzato da interpretazioni sporadiche e discrete per il piccolo e grande schermo, finché negli anni '90 e nel primo decennio del 2000 i registi Robert Rodriguez, Quentin Tarantino e Kevin Smith non lo scelsero portandolo alla ribalta per il grande pubblico.



Tra le pellicole in cui Parks è comparso ci sono: "Kill Bill volume 1" del 2003, "Kill Bill volume 2" del 2004, "Grindhouse" del 2007, "Death Proof" dello stesso anno e "Django Unchained" del 2012.



Ad annunciare la morte di Michael Parks è stato il regista Kevin Smith, che su Instagram lo ha definito "il migliore attore" che abbia mai conosciuto.