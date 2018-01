Cinema: debacle Italia nel 2017, - 46 per cento di presenze

Se nel 2016 il cinema italiano ha tirato un sospiro di sollievo grazie ai risultati eccezionali dei film di "Quo Vado" di Checco Zalone (65,3 milioni di incassi) e "Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese (17,3 milioni), lo stesso non si può dire del 2107. Che ha visto registrare una vera e propria debacle con ben 46,35 per cento di presenze in meno (pari a 16.880.223) rispetto all'anno precedente.

Meno 44,21 per cento anche per i biglietti venduti, per un totale del 18,28 per cento. Non solo. La quota italiana al box office per incassi del 17,64% è la peggiore degli ultimi 4 anni. Sempre secondo i dati del Mercato Cinematografico 2017 forniti all'Anica, il 2017 è stato negativo anche per quanto riguarda gli incassi generali: - 11,63 per cento, mentre le presenze segnano - 12.38 per cento.