27 dicembre 2016 10:10 Cinema, addio a Carrie Fisher: "Mai voluto far parte dello show business" In unʼintervista a Rolling Stone, lʼattrice ha ripercorso parte della sua vita lavorativa, dallʼeterna identificazione con Leila alla sincera amicizia con Ford, dal presunto flirt con Hamill ai problemi sul set

Ha sempre vissuto con l'ingombrante personaggio della Principessa Leila, Carrie Fisher - scomparsa il 27 dicembre, dopo essere stata colpita da un infarto pochi giorni prima. In una intervista alla rivista Rolling Stone prima dell'uscita de "Il risveglio della Forza" (2015), l'attrice ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita lavorativa e personale, parlando anche dei presunti flirt sul set di Guerre Stellari e della sua amicizia con Harrison Ford.

Il rapporto (tormentato?) con Leila - Come riporta il periodico americano, sul porticato della sua villa a Beverly Hills c'è una statua della Principessa di Star Wars a grandezza naturale. E' infatti innegabile che Fisher sia soprattutto ricordata per quel ruolo, ma lei non sembra darne peso: "Mi sono lasciata sfruttare e ho sfruttato la situazione a mia volta. È assurdo, sconsiderato, che non possa piacerti, e provare a resistere: sarebbe estenuante".

Sul suo ritorno ne "Il risveglio della Forza - Carrie Fisher anche raccontato i problemi sul set del film uscito a fine 2015, soprattutto per quanto riguarda il copione. "Ero molto nervosa - dice - e all'inizio facevo fatica a memorizzare le battute - un incubo, davvero - ma poi è andata meglio. E' come fare tre di questi film un milione di anni fa, e ora dire: 'Facciamolo un'altra volta'. Solo che hai 40 anni in più e ci sono enormi aspettative da soddisfare, o deludere, a seconda. La gente vuole che sia come l'originale ma meglio. C'è molta pressione, molta più che in altri film".

Carrie e Harrison: un'amicizia mai conclusa - Lavorare sul set de "Il risvegli della Forza" con Harrison Ford "non è stato difficile perché, sai, siamo rimasti in contatto in tutti questi anni e la nostra relazione è praticamente rimasta la stessa. C'è qualcosa di immutabile nel modo in cui ci comportiamo l'una con l'altro". Invece, sulla presunta 'cotta' che Mark Hamill (Luke Skywalker) aveva per lei, Carrie è netta: "Può anche essere. Non erano cose che venivano espresse: dovevamo lavorare insieme ogni giorno, non è che te ne vai in giro dicendo cose di cui il mattino seguente ti potresti pentire".