Cinema, addio a Burt Reynolds: lʼattore di "Boogie Nights" morto a 82 anni LaPresse 1 di 11 LaPresse 2 di 11 Getty 3 di 11 LaPresse 4 di 11 LaPresse 5 di 11 LaPresse 6 di 11 LaPresse 7 di 11 LaPresse 8 di 11 LaPresse 9 di 11 LaPresse 10 di 11 LaPresse 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow

Gli esordi in tv e il debutto al cinema - Classe '36, Reynolds aveva davanti una promettente carriera da giocatore di football prima di essere costretto a rinunciare in seguito a delle lesioni. Il suo debutto da attore fu alla fine degli Anni 50 in televisione in alcune serie, e ben presto divenne popolare con Hawk l'indiano (da parte di padre era di origini cherokee).



Alla fine degli Anni 60 è nello spaghetti western "Navajo Joe" di Sergio Corbucci, da lui stesso definito tuttavia il film più brutto a cui abbia mai preso parte.



Il sucesso con "Un tranquillo weekend di paura" - Il grande successo arriva nel 1972 con "Un tranquillo weekend di paura" (Deliverance), nel quale interpreta un personaggio di nome Lewis Medlock. Ben presto divenne un sex symbol, anche per i suoi baffi. Sempre nel 1972, andando contro i tabù, posò nudo per la rivista Cosmopolitan. In seguito si pentì della decisione e secondo quanto scrive Cnn, lo status di sex symbol distrasse l'attenzione da "Deliverance" impedendo che il film vincesse l'Oscar.



Il successo di "Boogie Nights - L'altra Hollywood" e le (tante) occasioni mancate - La candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista venne tuttavia con "Boogie Nights - L'altra Hollywood" (1997). Sempre secondo quanto scrive Cnn, Reynolds disse no anche a ruoli importanti come come quello di James Bond oppure Rocky nel 1977 o ancora per il ruolo di Ian Solo in Guerre stellari.



Era anche stato preso in considerazione nel 1968 per interpretare l'horror "Rosemary's Baby" (Nastro rosso a New York), e nel 1983 per il ruolo di Garreth in "Voglia di tenerezza", andato a Jack Nicholson. Anche in questi casi si pentì. "Accettavo le parti più divertenti - disse in un'intervista - non quelle più impegnative".