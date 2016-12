CineCiak d’Oro, Carlo Verdone è Comedian degli ultimi 30 anni

Per il quarto anno consecutivo il mensile di cinema "Ciak" premia la commedia italiana con i CineCiak d'Oro. A Riccione Carlo Verdone si è aggiudicato l'Absolut Comedian degli ultimi 30 anni. Ficarra & Picone hanno vinto l'Oro per la Miglior Commedia dell'anno con il film "Andiamo a quel paese". "Noi e la Giulia", terza pellicola da regista per l'attore Edoardo Leo conquista invece il CineCiak d'Oro Colpo di Fulmine per le novità. Leo e Luca Argentero sono anche i Comedian maschili, mentre Valentina Lodovini è la Comedian femminile.