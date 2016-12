Cimeli del rock all'asta: da Freddy Mercury a Lady Gaga

La Julien's Auctions ha annunciato per il 21 maggio presso l'Hard Rock Café di New York un'importante asta di cimeli delle icone del rock. Tra gli oggetti di punta, la prima chitarra di Stevie Ray Vaughan, il piano su cui imparò a suonare Lady Gaga, una chitarra di Elvis, una giacca indossata durante un tour da Freddie Mercury, una lettera di Kurt Cobain alla Geffen in cui minaccia di sciogliere i Nirvana e una di David Bowie a un fan americano.