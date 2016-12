Si chiama Moussavou Ngoma Jean François, è nato a Palestrina (RM) nel 1988 e nella scena musicale si fa chiamare Ciarz o Frank D. François. E' un cantautore e rapper italianissimo, di madre Capoverdiana e padre Gabonese. "Nigga Funk" è il singolo che anticipa il suo nuovo album, in anteprima per Tgcom24, dove si immedesima in un ragazzo di colore che, per reazione all'essere stato vittima di razzismo in giovane età, perde il senno e cerca di diventare un membro del moderno KKK con l’intento di dare sfogo al suo odio e alla sua follia con una repressione etnica sui neri in Italia.