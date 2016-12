Christina Aguilera, topless sul web con messaggio ai fan: "E' solo l'inizio"

Nei mesi scorsi, Christina Aguilera è stata impegnata soprattutto in tv, con la partecipazione ad alcuni episodi della serie tv musicale Nashville e la presenza nell'ottava stagione di The Voice US, dove è tornata in qualità di giudice dopo la prima esperienza nello stesso ruolo dal 2011 al 2013.



Per quanto riguarda la musica, nel 2015, la popstar ha lavorato alla colonna sonora del musical di Broadway Finding Neverland e ha vinto il suo sesto Grammy Award in carriera, conquistando il riconoscimento come "miglior performance di un duo o un gruppo" per il brano Say Something, cantanto insieme ai A Great Big World. Per il 2015 è atteso anche il nuovo album, ma a quanto pare non è l'unica novità che la Aguilera ha in serbo per i suoi fan.