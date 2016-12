18 marzo 2015 Christina Aguilera si fa mora per la serie tv "Nashville" La popstar abbandona il biondo platino e dopo 11 anni torna al nero corvino Tweet google 0 Invia ad un amico

16:53 - Chistina Aguilera torna a farsi mora. La popstar, da anni ormai devota alla chioma biondo platino, ha postato su Twitter due foto in cui la si vede con i capelli ricci e nero corvino. Un cambiamento di stile dettato da esigenze di copione, visto che la Aguilera si sta preparando a recitare nella terza stagione di “Nashiville”, la serie tv della ABC con Hayden Panettiere, in cui vestirà i panni della popstar in ascesa Jade St. John.

Nella foto a figura intera, la Aguilera è concentrata a studiare il suo ruolo, che la vedrà partecipare al telefilm per più episodi. La seconda foto pubblicata dalla 34enne cantante di “Genie in a bottle”, e soprattutto il commento che la accompagna, fa insinuare il dubbio che la folta chioma scura sia in realtà una parrucca. “Guardate quanti capelli! Mi sto divertendo molto sul set di Nashville e non finisce qui!”, scrive la Aguilera.



Che si tratti di chioma finta o tintura, una cosa è certa: la cantante non rinunciava ai suoi biondissimi capelli dal 2003, quando sconvolse i fan scegliendo un deciso cambio di look che conservò per oltre un anno.