Christina Aguilera contro Topolino: "Sei uno str**"

09:45 - Sotto le feste siamo tutti più buoni, ma questa regola non vale per Christina Aguilera, che durante la visita a Disneyland ha insultato pesantemente Topolino. A quanto riporta TMZ la diva del pop voleva fare una foto insieme al suo beniamino, che però le ha chiesto di attendere perché in quel momento era in pausa. Rifiutata, la Aguilera non ci ha visto più e si è scagliata contro l'icona Disney chiamandolo "str***".

Ma la popstar non si è fermata qui ed ha tirato fuori dal cilindro il classico "lei non sa chi sono io!" contro il malcapitato, colpevole solo di essere in pausa pranzo. A quel punto anche l'entourage della cantante ha iniziato ad inveire contro di lui, tanto che il personaggio Disney è stato costretto a rifugiarsi in un'area del parco divertimenti riservata al personale.