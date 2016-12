Christian Slater, il padre dell'attore pretende un risarcimento di 20 milioni di dollari

Michael Hawkins è un attore di soap opera degli anni 60-70. Ma è anche il padre di Christian Slater . L'uomo ha intenzione di portare in tribunale il figlio per ottenere un risarcimento milionario: sostiene che il 46enne attore, lo scorso anno, gli abbia rovinato la carriera dopo una dichiarazione sul suo stato di salute mentale, provocandogli così un danno stimato in 20 milioni di dollari, circa 18 milioni di euro.

Nel 2015, nel corso di un'intervista, l'attore che ha vinto da poco il Golden Globe per la serie tv "Mr. Robot", aveva detto: "Non lo vedo da un po' di anni. Abbiamo parlato di recente. È uno schizofrenico maniaco-depressivo. Ha sempre avuto problemi: era un attore straordinario, carismatico e molto bello, ma ha sempre avuto problemi a lavorare con i registi e a collaborare con le persone".



Da allora, l'80enne, è finito, stando a sue dichiarazioni, sulla lista nera dei produttori. E precisa nella sua denuncia: "Non ha le competenze mediche per stabilire una diagnosi di questo tipo".