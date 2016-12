4 novembre 2014 Christian Bale rinuncia: no a Steve Jobs L'attore di Batman ha deciso di non interpretare il genio della mela morsicata nel film che sarà prodotto dalla Sony Tweet google 0 Invia ad un amico

16:57 - Non sarà Christian Bale a indossare i panni di Steve Jobs nel film di Danny Boyle, le cui riprese inizieranno questo inverno. Secondo "The Hollywood Reporter", dopo una seria riflessione Bale è arrivato alla conclusione di non essere adatto alla parte e ha deciso di abbandonare il progetto. L'attore avrebbe interpretato Jobs alle prese con le grandi innovazioni tecnologiche che rivoluzionarono la sua vita e quella dell'azienda che fondò.

Il 23 ottobre, a un'intervista per Bloomberg TV, Aaron Sorkin, lo sceneggiatore del film, aveva commentato la decisione di affidare la parte a Bale dicendo che lui era "il miglior attore della sua età sulla piazza" tanto da "non aver avuto neanche bisogno di fare un provino".



Bale è stato il secondo attore di successo a ricevere una tale offerta e poi a rifiutarla. Lo stesso era avvenuto con Leonardo di Caprio che rinunciò al film sul genio di Jobs, per passare poi alle riprese di "The Ravenant".