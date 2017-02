Chrissy Teigen sbronza, il marito John Legend si prende cura di lei

Serata di bagordi per Chrissy Teigen , che al party dei Grammy ha esagerato un po' tra champagne e alcolici. Via social la modella ha documentato la sua notte brava, iniziata con uno strano gioco a forma di water è finita con dei ramen alle prime luci del mattino. Per fortuna a prendersi cura di lei c'era il maritino John Legend , che non l'ha persa di vista un attimo e l'ha scortata sana e salva fino a casa.

Anche se sono da poco diventati genitori della piccola Luna, la modella e il cantante non rinunciano a tirare tardi e sono complici come due adolescenti alle prime trasgressioni. La coppia ha infatti documentato in diretta su Snapchat la nottata, con la modella barcollante che chiede scusa al marito per aver alzato un po' troppo il gomito. "Non sono arrabbiato, sei perfetta così" la risposta premurosa di Legend, che ama la sua Chrissy anche quando è brilla.