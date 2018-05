Chrissy Teigen e John Legend presentano Miles Theodore, il loro secondo figlio

A poco meno di una settimana dalla nascita del loro secondogenito, la modella di Sport Illustrated Chrissy Teigen e John Legend hanno mostrato il loro piccolo su Instagram , annunciandone anche il nome: Miles Theodore . Boom di like sulla foto della Teigen che ha sfiorato, in un solo giorno, i 4 milioni di "cuoricini". Quella postata dal papà ne ha ricevuti molti meno.

"Ciao mondo! Questo è Miles Theodore Stephens. La nostra famiglia è letteralmente sopraffatta dall'amore. Grazie per tutti i vostri auguri!" scrive la Teigen, mostrando il piccolo. Anche papà John (all'anagrafe John Roger Stephens) che è stato uno dei protagonisti sul palco dell'ultima edizione dei Billboard Music Awards, ha pubblicato la stessa foto, sempre su Instagram, presentando "il nostro nuovo amore". Per lui però i like sono stati "solo" poco più di un milione.



In un altro scatto social, anche questo molto apprezzato dai follower e giunto a quasi 2 milioni di like, la modella si è fatta fotografare mentre tiene in braccio il neonato. I postumi del parto sono ancora evidenti, tanto che si può notare una garza contenitiva intorno alla sua pancia. Alle spalle, incuriosita, spunta anche Luna, la prima figlia della coppia.