Chrissy Teigen, capezzolo in vista

09:40 - John Legend disteso sull'erba sorride guardando dritto verso l'obiettivo. Accanto a lui, sensuale come sempre la moglie, Chrissy Teigen, avvinghiata in una posa conturbante. Poteva sembrare uno scatto romantico se non fosse per un dettaglio decisamente piccante: il capezzolo della modella che sbuca impertinente sotto la camicetta trasparente...

Non è certo una novità per la Teigen che ama mettere in mostra le sue forme in ogni occasione. Dagli scatti social alle copertine dei magazine, fino ai video musicali del marito, dove interpreta se stessa. Bella, sensuale e provocante, Chrissy non fa mistero di essere una che non ha troppe inibizioni. E a chi critica la sua foto social risponde "Un capezzolo è un capezzolo. Sono tutti uguali..." mettendo così a tacere i più maliziosi.



Anche se questa si fosse trattato solo di una "distrazione" tutti gli altri scatti social parlano chiaro: la modella americana ha tutte le carte in regola per far impazzire gli uomini. Forme da urlo, scatti conturbanti e un savoir-fair da femme fatale che non la rende seconda a nessuna. John Legend accanto a lei sorride beato... Con la sua musa possono accadere solo cose molto molto eccitanti.