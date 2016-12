Chris Martin-Jennifer Lawrence: è finita

Sembrava un amore destinato a durare per sempre quello tra Jennifer Lawrence e Chris Martin , ma dopo appena quattro mesi è tutto finito senza un vero perché . Una vera doccia fredda per i fan della coppia, visto che negli scorsi mesi i due avevano fatto passi importanti: lui aveva finalmente deciso di abbandonare la casa dell'ex moglie Gwyneth Paltrow, mentre lei lo aveva già presentato a tutta la famiglia come fidanzato ufficiale.

A confermare la notizia il sito E! News, che però non aggiunge nessun dettaglio sul motivo della separazione. Martin e la Lawrence avevano iniziato a frequentarsi a giugno, quando entrambi stavano uscendo da storie importanti. Il cantante era infatti fresco di divorzio da Gwyneth Paltrow (dopo undici anni di matrimonio) mentre l'attrice era tornata da poco single dopo aver chiuso con lo storico fidanzato Nicholas Hoult.



A causa degli impegni lavorativi di lei il rapporto era stato altalenante, tanto che non esiste una foto di loro due insieme. Nonostante le avversità, però, la coppia sembrava avere grandi progetti e Martin era anche intenzionato a presentare la nuova compagna ai figli. Un'iniziativa che era stata respinta sul nascere dalla mamma Gwyneth Paltrow, con cui Martin è rimasto in rapporti fin troppo sereni. E' vero che il cantante ha smesso di vivere sotto lo stesso tetto con lei, ma solo per trasferirsi in una casa qualche metro più avanti. Che sia stato proprio lo spettro ingombrante dell'ex moglie a mettere fine al loro amore?