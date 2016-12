7 aprile 2015 Chris Martin e Jennifer Lawrence, romantica Pasqua a New York La coppia avvistata di nuovo insieme dopo mesi e dopo la recente vacanza che il frontman dei Coldplay ha trascorso in Messico con Gwyneth Paltrow e i figli Tweet google 0 Invia ad un amico

10:12 - Jennifer Lawrence e Chris Martin di nuovo insieme dopo mesi, nonostante i rumors di un ritorno di fiamma tra il frontman dei Coldplay e Gwyneth Paltrow, alimentati dalla recente vacanza che i due hanno trascorso in Messico con i figli. Martin e la Lawrence hanno trascorso la Pasqua insieme, prima con un pranzo a Central Park, sabato, e poi volando chissà dove domenica, quando sono stati avvistati all'aeroporto di Teterboro, poco distante da New York.

Un romantico pranzo alla Tavern on the Green a Central Park e una passeggiata nel parco in un pomeriggio di sole. Chris Martin e Jennifer Lawrence hanno trascorso così il sabato che precede la Pasqua, come una coppia qualunque... circondata da guardie del corpo, che hanno provveduto ad allontanare i curiosi che volevano scattare foto.



L'attrice di Hunger Games è stata la prima a raggiungere il luogo dell'appuntamento e, dopo aver atteso in auto per un po', è entrata nel locale seguita qualche minuto dopo dal cantante. La stampa statunitense è stata in grado di identificare anche il menù scelto dalla coppia - un sandwich con roast beef per lei, uova alla Benedict per lui – e, stando a quanto dichiarato dai camerieri della taverna, durante il pranzo non sarebbero mancati sguardi complici. Poi un veloce cambio d'abito per l'attrice e una passeggiata mano nella mano lungo gli Strawberry Fields. Infine, il giorno di Pasqua, ecco i due salire su un jet privato in partenza dall'aeroporto situato circa 22 km a nord della "Grande Mela". Ovunque siano andati, la vacanza è durata pochissimo, visto che la Lawrence è già tornata a lavoro sul set di Joy, il film che la vedrà al fianco di Robert De Niro.



Per Chris Martin il romantico weekend è arrivato dopo i giorni di relax trascorsi in Messico con i figli Apple e Moses e Gwyneth Paltrow, che aveva rilanciato il gossip sulla coppia ormai separata da un anno. Il cantante e l'attrice premio Oscar per Shakespeare in love sono in buoni rapporti e si comportano da bravi genitori, ma le pratiche per il divorzio vanno avanti. Anche perché la Paltrow pare abbia intrapreso da qualche mese una relazione con il collega Brad Falchuk, una liaison che sembra essere confermata dalla prima apparizione in pubblico dei due, avvistati al party per il 50mo compleanno di Robert Downey Jr.



Chris Martin e Jennifer Lawrence non venivano visti insieme dallo scorso gennaio, fatto quest'ultimo che aveva indotto a pensare a una definitiva separazione della coppia, che, tra alti e bassi, si frequenta dalla scorsa estate.



Jennifer Lawrence & Chris Martin -- G5 Marks the Spot

— TMZ (@TMZ) 6 Aprile 2015