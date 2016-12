Chris Martin: "Con Gwyneth Paltrow è stato uno strano divorzio"

La rottura tra Chris Martin e Gwyneth Paltrow nel 2014 sconvolse Hollywood, soprattutto per la maniera amichevole con cui i due seppero gestire la separazione. Per il periodo iniziale, infatti, gli ex continuarono a vivere sotto lo stesso tetto insieme ai figli. Il primo ad esserne sorpreso è proprio il leader dei Coldplay, che a Rolling Stone ha svelato: "E' stato uno strano divorzio, sono stato con loro ed è stato splendido".

Di fronte alla fine di un matrimonio, Martin crede che ci siano due modi per affrontare la situazione: "Puoi essere molto aggressivo e addossare tutte le colpe al partner. Oppure ti puoi rinchiudere nel garage, ritirarti per qualche tempo e darti una ripulita".



Dalla relazione con la Paltrow sono nati due figli (Apple e Moses) e la nuova situazione da papà separato non è tutta rose e fiori "ma in generale provo una maggiore gratitudine e anche una maggiore calma. Spesso quando mi alzo al mattino sono giù, ma adesso mi sembra di aver ricevuto gli strumenti per affrontare la situazione". Nel frattempo, però, sulle carte di divorzio presentate dalla Paltrow nell'aprile del 2015 manca ancora la sua firma...