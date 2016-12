Chris Hemsworth perde 15 chili per il nuovo film: "Non consiglierei la mia dieta"

Fa una certa impressione vedere "pelle e ossa" l'uomo che nel 2014 è stato eletto "il più sexy del mondo". E' il caso di Chris Hemsworth che su Instagram ha postato una foto in cui appare irriconoscibile. Eccolo infatti dimagrito, con la barba lunga e trascurato. L'attore ha perso tantissimi chili, una quindicina, per il nuovo film "Heart of the Sea" e commenta: "Ho appena provato una nuova dieta chiamata 'perso nell'oceano'. Non la consiglierei".