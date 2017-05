Chris Cornell, la moglie: "Potrebbe essersi ucciso per colpa delle medicine"

Cosa che non è avvenuta oppure il controllo è arrivato troppo tardi. "Non mi spiego quello che è successo - continua la donna -. Spero che ulteriori esami clinici aggiungano qualche dettaglio. Io so che lui amava i nostri figli e non avrebbe mai fatto loro del male intenzionalmente".



Un tragico incidente quindi dovuto a una dosa eccessiva degli ansiolitici che prendeva? Se così fosse le ultime parole pronunciate sul palco ("mi spiace molto per la prossima città") non sarebbero state riferite all'intenzione di togliersi la vita, come qualcuno, a posteriori, ha voluto intepretarle, ma probabilmente solo una frase riferita alla bellezza del concerto di Detroit.