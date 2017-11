Chilly Gonzales, il pianista che fa sentire a casa i suoi ospiti

Pianista coinvolgente ed entertainer istrionico: in due parole, Chilly Gonzales. Dopo il trionfale concerto d'apertura a Piano City Milano 2017, l'istrionico pianista torna in Italia per due date, il 10 novembre al Conservatorio di Milano (nell'ambito di JazzMI) e l'11 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma). L'artista riproporrà, insieme al Kaiser Quartett, brani estratti da tutto il suo repertorio nel suo stile unico e originale eseguito rigorosamente in vestaglia di seta e pantofole.