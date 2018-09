Childish Gambino, nuovo video con star della cultura black in versione cartoon: da Rihanna a Michael Jackson

Childish Gambino , nome dietro cui si nasconde l’attore Donald Glover ( "Solo: A Star Wars Story" ), ha pubblicato il video del suo singolo estivo, "Feels like summer" , dopo il grandissimo successo di quello di "This is America" . E' un’animazione zeppa di comparse e citazioni: mentre Gambino passeggia per un quartiere compaiono tanti personaggi della cultura afroamericana, Beyoncé, Michael Jackson, Snoop Dogg, Jay-Z, Rihanna, Kanye West e Michelle Obama .

Come successo nel video di "This is America", anche qui troviamo numerose letture della contemporaneità. Uno dei cameo più chiacchierati è quello di un Kanye West in lacrime che indossa un cappello con la scritta pro Trump "Make America Great Again" confortato da Michelle Obama, che gli offre un abbraccio. Poi il candidato governatore della Florida Andrew Gillium seduto su una panchina del parco con una coppetta di gelato che si sta sciogliendo che potrebbe essere un cenno al rapper ucciso XXXTentacion. Infine Beyoncé che indossa una maglietta "RIP Fredo Santana", onorando il giovane rapper morto all'inizio di quest'anno.



Inoltre, vediamo un animato Will Smith che lava la sua macchina e poi le versione cartoon di Oprah, Rhianna, Chace the Rapper, Tiffany Haddish e le icone Whitney Houston e Michael Jackson. Ma si riconsoce anche Drake che viene derubato della sua bici da Future, i Migos che urlano a squarciagola, $AP Rocky, Solange e The Weeknd che giocano al tiro alla fune, Azealia Banks su un albero e Travis Scott e Nicki Minaj che giocano insieme.