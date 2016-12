Chicago, trovata viva la cantante Sinead O'Connor

La cantante Sinead O'Connor è stata trovata viva e sta bene. Lo conferma la polizia di Chicago. Dell'artista non si avevano notizie da oltre 24 ore : era scomparsa dopo essere uscita per un giro in bicicletta nella periferia di Chicago e le autorità temevano che potesse essersi tolta la vita. Già a novembre aveva lasciato una lettera annunciando il suo suicidio.

Sinead era uscita domenica mattina, sembra intorno alle 6 ora locale, e non aveva fatto più ritorno. L'ultima volta era stata vista su una bicicletta a motore di tipo Raleigh con un cestino color rosa. Alcune fonti hanno raccontato che non indossava abiti adatti al ciclismo ma un parka nero, pantaloni di pelle neri e una t-shirt con la scritta 'Irlanda' sulla schiena. Non vedendola rientrare qualcuno, forse un vicino di casa, ha chiamato la polizia e gli agenti hanno avviato le ricerche.



Ad infittire il mistero c'era anche il fatto che tre ore dopo essere stata vista l'ultima volta aveva scritto un messaggio su Facebook piuttosto confuso, nel quale non diceva dove si trovava e che poi è stato rimosso dalla sua bacheca. Ad accrescere la preoccupazione per la cantante, che compirà 50 anni il prossimo 8 dicembre, è stata inoltre la sua fragile situazione psicologica, le ultime crisi depressive e l'annuncio di volersi togliere la vita fatto lo scorso novembre, quando la rock star aveva spaventato tutti i suoi fan, gli amici e i familiari.