La cantante Sinead O'Connor è scomparsa da 24 ore. Secondo quanto dichiarato dalla polizia, non ha più dato notizie di sé dopo essere uscita per un giro in bicicletta nella periferia di Chicago e le autorità temono che possa essere a rischio di suicidio. L'artista, che risulta irreperibile dalle sei di domenica mattina ora locale, si trova in trattamento da novembre quando aveva lasciato una lettera annunciando il suo suicidio.