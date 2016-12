Chiara Noschese: "Voglio insegnare ai giovani"

Dopo aver chiuso il 2014 con un incredibile record di spettatori "The best of Musical" torna quindi ad emozionare il suo pubblico nella sua città natale, in omaggio all'apertura di EXPO 2015. Le Star del Musical italiano, e tra loro molti dei titolari dei 4 musical di cui il Concert Show è il sunto, si ritrovano insieme sul palco. Tra loro Arianna Bergamaschi, Michel Altieri, Gabrio Gentilini, Francesca Taverni, Michele Carfora, Elisa Lombardi... Quattro i musical condensati nello spettacolo, "Mamma Mia!", "La Bella e la Bestia", "Sister Act" e "La Febbre del Sabato Sera" e a firmare la regia sarà sempre e ancora Chiara Noschese, ormai da molti definita la specialista italiana del musical, che a Tgcom24 racconta la sua missione: insegnare ai giovani.



Chiara regina del musical, ti ritrovi in questa definizione?

Fino ad ora ho fatto sia prosa sia musical, ma io in realtà vorrei diventare solo regista se me lo fanno fare...questo è il mio grande sogno e vorrei insegnare ai giovani.



Ma tu insegni già?

Sì è vero sto tenendo al M.I.P. Musical in progress, un master di Musical per attori e attrici organizzato dal CAFT - Centro Alta Formazione Teatro di Roma. In realtà tutto è partito con Stage Entertainment e con "Mamma Mia!": da protagonista a direttore del casting e poi acting coach alle audizioni per "Siter Act" e "La febbre del sabato sera". Ho iniziato lì a vedere che avevo una grande passione per l'insegnamento. E' come se avessi negli anni una valigia piena di regali da condividere con le persone che ora devono prendersi il futuro... E io voglio tramandare e condividere quello che ho imparato io.



E tu cosa hai imparato?

Sono stata molto fortunata rispetto a loro perché ho vissuto in un momento storico meno ... "nervoso" rispetto a quello in cui vivono i ragazzi oggi. Loro hanno tanta confusione e una totale assenza di modelli. Se in minima parte potessi essere un modello per loro ne sarei davvero contenta. Questo è il nocciolo del problema



Cosa pensi dei talent show italiani?

Se sono ben fatti, ben vengano. Una volta a noi non era data questa possibilità. Sono un ottimo veicolo a patto che non vengano strumentalizzati, se l'obiettivo sono i giovani, che non hanno avuto possibilità va bene, se c'è dietro c'è un macchinario ambiguo allora non mi piacciono.



Quali sono i maestri più importanti che hai avuto?

Mio padre mi ha dato geneticamente un patrimonio e non smetterò mai di ringraziarlo per questo ma se n'è andato quando io ero troppo piccola non ho fatto in tempo a darmi delle nozioni pratiche. Ho avuto un grande maestro e un grande modello che è stato Gigi Proietti e tanti colleghi bravissimi. Voglio anche ricordare Pietro Garinei che mi ha dato la possibilità di arrivare al sistina e cominciare con grandi produzioni come "Aggiungi un posto a tavola".



Qual è il presente e qual è il futuro del musical in Italia?

Il presente lo stiamo costruendo, stiamo preparando i giovani a diventare bravi nel "canto-ballo-recito". Gli autori e registi stiamo lavorando per uno scopo comune: fare in modo che il pubblico creda in noi creando dei grandi prodotti.



Cosa vuoi per il tuo futuro?

Spero di diventare una persona saggia, tranquilla e serena e di vivere la mia vita sorridendo



Per sorridere hai bisogno anche dell'amore, di una famiglia?

Per me l'amore riguarda non solo una persona, è anche non perdere l'amore per la vita, per la curiosità, la passione per il proprio lavoro. A volte si arranca in mezzo alle difficoltà. E' un amore più universale. Io non ho figli, ma i miei figli sono i miei allievi...



Allora sei sposata con il teatro

No... sono devota al lavoro che faccio e cerco di farlo con onestà.





Orario spettacolo:

dal martedì al sabato ore 20.45 – domenica ore 19.00 sabato e domenica anche pomeridiane ore 15.30

Prezzi dei biglietti comprensivi di prevendita:

Poltronissima € 56,00 – Poltrona €41,00 – Galleria €31,00 – Palchi di platea (cena e show) € 86,00

Per informazioni e vendita:

Info line: 02.00640888 (da mercoledì a sabato dalle ore 15 alle ore 18.00) www.teatronazionale.it, www.tickeone.it