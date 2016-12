Chiara Buratti canta "L’ultimo giorno di sole" di Giorgio Faletti

La fine del mondo vista dagli occhi di una donna. "L'ultimo giorno di sole" è lo spettacolo che Giorgio Faletti ha scritto per l'amica attrice Chiara Buratti, che debutterà il 4 luglio al Teatro Alfieri di Asti, nel giorno dell'anniversario della morte dell'artista. Lo show è diretto da Fausto Brizzi e vede la partecipazione di Giulia Mazzoni al pianoforte. Ecco il video in anteprima per Tgcom24.