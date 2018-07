Cher è pronta a tornare: "Un nuovo album a settembre"

Think album will be out in sept. 🤞🏻🙏🏻

Diretta da Phyllida Lloyd e basata sulle musiche degli ABBA, la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 20 luglio e in Italia a settembre. Dal 2016 intanto la cantante è al lavoro su nuove canzoni, che faranno parte presumibilmente del nuovo album annunciato, di cui non si conoscono tuttavia al momento altri dettagli.



Il primo grande successo di Cher, "I got you Baby" dell'album "All I really want to do", porta la data 1965. La cantante faceva parte del duo pop-folk Sonny & Cher, composto da lei e dall'ex marito Sonny Bono, con il quale ha scalato le vette delle classifiche americane per anni. Nel corso della sua carriera ha pubblicato da solista più di 25 album in studio e l'ultimo, "Closer to the truth" risale al 2013. Dopo cinque anni quindi la cantante è finalmente pronta al suo ritorno discografico e tra i fan c'è sicuramente grande attesa.