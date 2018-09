Cher, dopo "Mamma Mia! Here We Go Again" arriva un disco tributo agli Abba: "Dancing Queen"

Cher non si ferma più. L`iconica vincitrice di ogni tipo di award, dagli Oscar ai Grammy e agli Emmy, si è lasciata ispirare dalla sua recente partecipazione al film campione di incassi "Mamma Mia! Here We Go Again", per realizzare un nuovo album completamente dedicato alle hit degli Abba, ma rivisto e corretto dal suo inimitabile tocco. Il titolo non poteva che essere "Dancing Queen", uscirà il 28 settembre e sarà anticipato dal singolo "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)".

"Amo gli Abba da sempre", afferma l'artista: "Ho visto il musical Mamma Mia a Broadway tre volte! Dopo aver preso parte a Mamma Mia! Here We Go Again mi sono ricordata ancora una volta di quante canzoni bellissime e senza tempo abbiano composto, quindi mi sono detta `perché non fare un album dedicato alla musica degli Abba?`. Le canzoni sono state più difficili da cantare di quanto immaginassi, ma sono molto contenta di come sono venute. Non vedo l`ora di farle sentire a tutti. È il momento perfetto".



"Dancing Queen" è stato registrato e prodotto tra Londra e Los Angeles con il collaboratore di sempre Mark Taylor, che aveva già lavorato sulla hit mondiale "Believe", numero 1 in oltre 50 paesi. Cher riceverà a Washington il prossimo 2 dicembre il premio Kennedy, onorificenza conferita a coloro che si sono distinti per il contributo all'arte e alla cultura.



L'artista è anche la co-producer del "The Cher Show", il nuovo musical che debutterà il 3 dicembre a Broadway, e a settembre sarà in tour in Australia e Nuova Zelanda.