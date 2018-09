Cher diventa la regina danzante per far rivivere gli Abba: "Canzoni senza tempo e da rivalutare"

Pensate ai classici intramontabili degli Abba come "Mamma mia!", "Dancing Queen" o "Waterloo" cantati da un'icona del pop come Cher . Quello che ne esce è " Dancing Queen ", il nuovo album dell'artista americana che arriva a cinque anni di distanza dal precedente "Closer To The Truth". "La gente ama gli Abba, ma non sono sicura che i loro brani vengano apprezzati a livello musicale" ha detto lei che non esclude la possibilità di un secondo capitolo.

Quella dell'amore per gli Abba per Cher è stata una storia iniziata tanto tempo fa ma che ha poi ha avuto un ritorno di fiamma recente, per una serie di casi. "Amo da sempre gli Abba - raccontata -. Ma la vera svolta nel mio rapporto con gli Abba è arrivata quando ho visto il film australiano 'Le nozze di Muriel', dove le loro canzoni facevano da colonna sonora. In quel momento li ho compresi davvero. Dopo ho visto il musical 'Mamma Mia' a Broadway tre volte e ho amato tutto".

Da lì, complice anche la sua recente partecipazione al film campione di incassi "Mamma Mia! Here We Go Again" nelle vesti della nonna di Sophie ("Mi sono ricordata ancora una volta di quante canzoni bellissime e senza tempo abbia composto la band svedese"), è nata l'idea di realizzare un album completamente dedicato alle hit del quartetto svedese. Un'idea che ha preso corpo una sera, mentre era a casa con il suo manager australiano. "Trovò che l'idea fosse brillante".



Il progetto ha preso il via con la registrazione di "One of Us" in camera da letto, ma poi il disco, che conta dieci brani, è stato registrato e prodotto tra Londra e Los Angeles con il collaboratore di sempre Mark Taylor, che aveva già lavorato sulla mega hit mondiale "Believe", numero 1 in oltre 50 paesi. "Le canzoni degli Abba sono molto più difficili da cantare di quello che uno può immaginare, molto più intricate, ma sono molto contenta di come sono venute".