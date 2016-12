Cher cancella le date del tour: "Sono devastata dal dolore"

Stop forzato per il tour di Cher 'Dressed to Kill'. La cantante ha infatti deciso di annullare le prossime tappe a causa di un'infezione virale ai reni che la sta "devastando". "Non mi era mai successa una cosa del genere. Spero davvero di poter tornare l'anno prossimo per finire quello che abbiamo iniziato" ha annunciato ai fan attraverso un comunicato stampa.