Checco Zalone: "Non ho copiato la trama di Sole a Catinelle"

10:42 - Checco Zalone sceglie l'arma dell'ironia per replicare a chi lo accusa di aver copiato la sceneggiatura del film campione di incassi "Sole a catinelle". Su Facebook il comico propone infatti di pagare i diritti ai quattro evangelisti: "Quindi cari sceneggiatori, se scrivete una storia in cui il protagonista alla fine muore, sappiate che i diritti sono dei sig. Marco, Matteo, Luca e Giovanni".

Secondo uno scrittore tarantino, che ha presentato un esposto in Procura, la trama del film prodotto dalla Taodue e uscito nelle sale italiane il 31 ottobre 2013 è la stessa di un suo manoscritto: "Riprende pedissequamente il nucleo individualizzante di un libro depositato in data 13 giugno 2012 presso l'ufficio Siae".



Dalla comparazione dei due lavori, "emergerebbero almeno tre atti che possono definirsi individualizzanti dell'opera stessa: la scena del protagonista che ricerca le offerte di lavoro su un giornale; la professione di venditore porta a porta; il divieto di accesso dei consulenti porta a porta". Ma il comico non ci sta. E rimanda al mittente le accuse. La parola ora passa al tribunale.