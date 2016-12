Checco Zalone, le prime foto dal set di "Quo Vado?" con Lino Banfi

Zalone è nato a Bari e cresciuto a Capurso, ma conosce bene Conversano perché nel paese ha frequentato il liceo scientifico ed ha ancora molti amici, alcuni reclutati anche come comparse. Checco interpreta la parte di un impiegato dell'ufficio Caccia e Pesca della Provincia che un brutto giorno viene licenziato e deve reinventarsi finendo persino al Polo Nord.



Nel cast un altro pugliese doc: Lino Banfi. "Ci siamo conosciuti nella tenuta di Al Bano - racconta Banfi - Checco e il regista mi hanno chiamato dopo tanto tempo per un cameo, un omaggio alla Puglia. Sul set Zalone e Nunziante facevano tutto il giorno la mia imitazione, conoscono a memoria i miei film. Ci siamo incontrati bene anche come carattere. Ci accomuna la pugliesità, sentire gli odori, la terra". Lino ha un sogno: "Magari prima che ci lascio le penne vorrei recitare in un film con Zalone in cui io sono il padre e lui il figlio, come ha fatto Sordi con Verdone".