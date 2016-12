Checco Zalone, folla in delirio al Salone del libro di Torino

Folla in delirio al Salone del Libro di Torino per Checco Zalone . "Il comico è un lavoro umile, ma come potrò esserlo da ora in poi?" ha scherzato tra le risate del pubblico, che ha atteso due ore per entrare in Sala Gialla. Durante l'intervento ha parlato dei suoi sogni e non si sottratto alla richiesta di cantare: "E' la canzone del mio primo film, che piace tanto ai bambini. E quando piacciono ai bambini sono contento".

Con lui sul palco dell'evento "L'Italia vista dalla Puglia" anche Pietro Valsecchi, produttore dei suoi film super campioni di incasso, che ha ricordato: "Quando abbiamo iniziato era complicato, abbiamo avuto molti no, ma io sono caparbio. Con i 4 film siamo arrivati a oltre 200 milioni. Grazie a lui il cinema italiano è risorto".



Zalone ha poi raccontato i primi passi nel mondo dello spettacolo, quando andava allo Zelig di Milano: "A Milano il pubblico è più abituato al cabaret. Se non fossi andato al nord non avrei avuto successo, non per sacrificare la Puglia ma è la verità". Finora ha sfornato un successo ogni due anni, ma sul prossimo progetto ha frenato "no, me la tiro... fra tre anni, non sono Totò". Diversa invece l'opinione di Valsecchi che ha annunciato "forse a Natale, forse il 1 gennaio".