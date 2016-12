Checco Zalone e Francesco De Gregori, duetto da ridere

14:51 - Francesco De Gregori e Checco Zalone non potrebbero essere più distanti, sia a livello musicale che come persone. La strana coppia si è però formata in occasione della presentazione del nuovo disco del cantautore "Vivavoce", quando il comico ha fatto irruzione e si è messo al pianoforte per rendere omaggio al collega. Tra le risate del pubblico presente, Checco ha anche rivisitato il cavallo di battaglia "La donna cannone".

Anche De Gregori, grande fan di Checco, non si è lasciato sfuggire l'occasione e ha intonato insieme a lui la surreale hit "Gli uomini sessuali", ricevendo gli applausi del pubblico.