Charlize Theron ricomincia a 40 anni: una figlia, un film e una nuova vita da single

Il punto più alto della carriera di Charlize Theron è senza dubbio l'Oscar come miglior attrice protagonista, conquistato nel 2004 grazie a Monster, il film che racconta la storia vera di Aileen Wuornos, prostituta serial killer, che, dopo aver subito violenze e abusi, ha ucciso sette uomini prima di essere giustiziata in Florida nel 2002 dopo 12 anni nel braccio della morte. Per quel ruolo, l'attrice ingrassò 15 chili e, grazie anche a lunghe sedute di trucco, divenne irriconoscibile. La sua interpretazione è stata definita dal critico Roger Ebert "una delle più grandi performance della storia del cinema".



I premi per Monster (ha vinto anche il SAG Award e il Golden Globe), hanno consentito alla Theron di diventare la prima attrice sudafricana (all'epoca non era ancora naturalizzata statunitense) a vincere un premio internazionale per la recitazione e l'hanno proiettata nella top 10 delle attrici più pagate di Hollywood con 10 milioni di dollari a film.



Pur essendo molto versatile, la Theron ha dato il meglio di sé in ruoli drammatici: non solo Monster, ma anche North Country - Storia di Josey, uscito nel 2005 e ispirato alla prima causa per molestie sessuali sul lavoro intentata negli Stati Uniti, che le valse la candidatura all'Oscar e al Golden Globe. Poi Nella Valle di Elah e prima ancora The Astronaut's Wife - La moglie dell'astronauta e Sweet November, in cui interpreta una malata di cancro.



Tra ruoli da femme fatale e film di azione e fantascienza come Mad Max: Fury Road e Aeon Flux, la Theron si è cimentata anche con la commedia, ottenendo, con Young Adult del 2011, una nuova nomination al Golden Globe.



Charlize Theron aveva iniziato come ballerina in Sudafrica, poi nel 1993 si trasferì a Milano, dove lavorò come modella. E' in quel periodo che si fece conoscere per lo spot sexy e immortale della Martini. Nel 1994 volò in America. Leggenda vuole che a Los Angeles avesse bussato a decine di porte senza fortuna, prima di girare il primo film, Children of the Corn III: Urban Harvest. Nel 1997, il successo con L'avvocato del diavolo e le porte di Hollywood che si schiudono, fino (e oltre) l'Oscar, fino alla Walk of Fame, con la stella arrivata nel 2005.



La vita privata della star non è stata tutta in discesa. Il trauma di aver assistito all'omicidio del padre, per mano della madre (per legittima difesa), a soli 15 anni, l'ha accompagnata per molti anni. Ha avuto molti amori - il più lungo durato 8 anni con il collega Stuart Townsend - ma forse anche per quanto vissuto nella sua infanzia, Charlize Theron non si è mai sposata. Sean Penn sembrava quello giusto per il grande passo e invece il loro amore è finito poche settimane fa dopo un anno e mezzo in cui l'attore e regista aveva fatto le cose sul serio, dando il cognome a Jackson, il bambino adottato dalla Theron nel 2012.