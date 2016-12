Charlize Theron nel cast di "Fast & Furious 8", sarà l'antagonista

Dopo tanti rumors è stato confermato che Charlize Theron farà parte del cast di "Fast and Furious 8", vestendo vestirà i panni del "cattivo". Al suo fianco ci sarà Kristofer Hivju, uno degli attori di "Game of Thrones". L'attrice tornerà al volante dopo il successo di "Mad Max: Fury Road". Il film uscirà il 17 aprile 2017 e sarà diretto da F. Gary Gray con cui la Theron aveva lavorato in "The Italian Job".